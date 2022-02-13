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Україна отримала ще два літаки військової допомоги від США

Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 13 лютого, стало відомо про прибуття в Україну ще двох літаків з американською військовою допомогою. Літаки прибули сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США.

Як розповіли в американському посольстві, українським військовим передали боєприпаси та заряди для гранатометів.

"Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною", - заявили в дипломатичному представництві.

Нагадаємо, вчора США передали Нацполіції автомобілі та обладнання для високоточної стрільби.

Крім того, в Міністерстві оборони заявляли, що Україна вже отримала 1300 тонн військової допомоги від США.

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