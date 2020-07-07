Україна отримала від ЄС прямий транш допомоги на реформи в умовах кризи

Фото: Єврокомісія (ec.europa.eu)

Кошти направлені на підвищення стійкості системи держуправління в умовах кризи

Європейський союз здійснив пряму виплату в розмірі понад 11,5 млн євро в державний бюджет України. Ці кошти спрямовані на підтримку подальшого розвитку системи державного управління в Україні, зокрема задля підвищення її ефективності та стійкості в умовах кризи, спричиненої COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

Як зазначили в прес-службі, загалом ЄС виділив 90 млн євро в межах програми бюджетної підтримки на реформування державного управління на період 2016-2021 років. Ця виплата є черговою після вже наданих трьох траншів на загальну суму 37,6 млн євро. Останній транш на суму 26 млн євро заплановано на 2021 рік.

Для одержання коштів бюджетної підтримки ЄС Україна мала досягти прогресу в реформуванні державного управління, зокрема покращити взаємодію між державними реєстрами і надання державних послуг із подальшим запровадженням і використанням цифрових технологій (наприклад, системи e-Health, реєстру актів цивільного стану тощо).

Крім того, Україна повинна була продовжувати оновлення кадрів та управління людськими ресурсами в державних органах (зокрема, запровадження інформаційної системи управління персоналом).

"Разом із цим ЄС продовжує стежити за відповідністю останніх законодавчих змін у цій сфері та прозорістю спрощеного набору на посади державної служби в умовах нинішньої кризи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня Україна отримала від ЄС другий транш програми кредитної допомоги на суму в 500 млн євро.

В уряді очікують, що наприкінці липня Україна підпише меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 1,2 мільярда євро.

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Автор: Олександр Білоус