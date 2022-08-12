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Україна отримала від ЄС чотири патрульних катери для охорони кордонів

Фото: ЄС передав чотири патрульних катери (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Артем Горовенко

Україна отримала від Європейського союзу чотири патрульних катери для охорони державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що Білгород-Дністровський прикордонний загін Одеської області отримав чотири нових патрульних катери UMS-425CC загальною вартістю 2,2 млн гривень.

"Катери надано в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", що фінансується Європейським союзом і впроваджується IOM Ukraine", - йдеться в повідомленні.

Кожен катер вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами і ехолотом для визначення глибини води під судном. У минулому році в рамках цього ж проекту прикордонники отримали два катери UMS-545DC і UMS-425CC.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нададуть Україні 18 бойових катерів у пакеті допомоги на 450 млн доларів.

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