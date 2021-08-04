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ЄС хоче, щоб Україна перестала видавати по два закордонні паспорти

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Середа 04 серпня 2021 21:25
ЄС хоче, щоб Україна перестала видавати по два закордонні паспорти Фото: ЄС хоче, щоб Україна перестала видавати по два закордонні паспорти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В ЄС заявили, що Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак Європейська комісія закликала, що Україна перестала видавати своїм громадянами по два діючих закордонних паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії.

"Польща виявила громадян України, які мають більше одного легально виданого паспорта, іноді зі зміненими особистими даними, що може дозволити їм залишатися в ЄС понад встановлений 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ЄС зазначили, що останні не біометричні паспорти в Україні видали в 2016 році і повністю відмовитися від них повинні до 2026 року, коли закінчиться термін їх дії.

"Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких "додаткових" паспортів і скасувати дію тих, які були видані ", - йдеться в повідомленні.

У той же час в Єврокомісії підкреслили, що візова політика України не повністю відповідає списку третіх країн, громадяни яких підлягають візовому режиму для короткострокового перебування в ЄС.

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