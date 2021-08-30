Україна і Польща можуть створити газовий хаб, - оператор ГТС

"Наші газові ринки є найбільшими в регіоні - близько 50 млрд кубічних метрів на рік", - сказав на 24-й газовій конференції Gazterm Макогон.

За його словами, Польща має плани з розвитку терміналів скрапленого природного газу (СПГ), Балтійського газопроводу і конекторів з сусідами. Своєю чергою Україна має найбільші в Європі газові сховища і розвинену газотранспортну систему, яка з'єднана з сімома країнами.

"З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний Північно-Південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку всієї Південно-Східної Європи", - підкреслив глава ГТС України.

В якості передумов створення українсько-польського газового хаба Макогон зазначив:

збільшення гарантованих потужностей;

можливість використання українських підземних сховищ;

координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;

протистояння зовнішнім викликам.

Він підкреслив, що російський проєкт "Північний потік-2" є головною загрозою енергетичній безпеці Східної та Центральної Європи.

"Оператор ГТС України наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакета ЄС до трубопроводу і в цьому нас підтримали наші міжнародні партнери" - додав Макогон.