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Україна повністю відмовиться від електроенергії РФ і Білорусі в 2023 році, - Кулеба

Автор: Ігор Литвиненко

Україна повністю відріжеться від російської і білоруської електросистем до 2023 року. Після цього Україна повинна приєднатися до електричної системи Європейського союзу.

Про це в ефірі програми "Велика політика" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, українська система фізично приєднана до російської і білоруської електросистем з радянських часів.

"Тому в критичних ситуаціях з точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії у тих, до кого ти приєднаний", - заявив Кулеба.

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Міністр зазначив, що зараз стратегія України включає повний перехід від російської системи до системи Євросоюзу. Проте це можуть зробити не раніше 2023 року.

"Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність з європейськими стандартами. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, це (2023 рік - ред.) ранній термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу за європейськими стандартами", - додав він.

Нагадаємо, з 1 лютого Україна почала імпорт електроенергії з Росії. З січня відбувається імпорт російського струму з Білорусі.

При цьому у Верховній раді заявили, що імпорт електроенергії з РФ "не призведе до енергетичної залежності України від Кремля".

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Новини України Дмитро КулебаЕлектроенергія