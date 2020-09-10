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Україна поки не розглядає перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима

Київ, Четвер 10 вересня 2020 12:22
Україна поки не розглядає перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський поки не розглядає перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима. В той же час не виключено відкриття торгового офісу у цьому місті.

Про це він заявив в інтерв'ю The Jerusalem Post.

"Переїзд посольства в даний час не входить в нашу порядку денного, але можливість відкриття торгового офісу у Єрусалимі може бути вивчена", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в грудні 2017 року США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, після чого відкрили посольство у цьому місті. Прикладу Вашингтона послідували декілька країн.

Однією з останніх на сьогодні країн, які вирішили перенести свої посольства до Єрусалима, стала Сербія. Також відомо, що Румунія планує перенести своє дипломатичне представництво.

Зазначимо, на сьогодні вважають Єрусалим своєю столицею як Ізраїль, так і Палестинська автономія. Причому вони не визнають такого права за іншою стороною. Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху, зокрема, оголосив Єрусалим неподільною столицею Ізраїлю. Палестинська автономія вважає, що Східний Єрусалим має бути столицею Палестини, а Східний Єрусалим - столицею Ізраїлю.

У врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту беруть активну участь США. Вони пропонують, щоб столицею майбутньої палестинської держави стало передмістя Єрусалиму - Абу Діс.

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