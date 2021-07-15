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Україна підписала угоду про безвіз з ще однією країною Південної Америки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Перу в Польщі та за сумісництвом в Україні Ефраїн Вілфред Салас Бараона підписали угода між Урядами країн про безвізовий режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Підписана угода вводить взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

"МЗС системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українцям і відкриття України для світу. Розширення безвізових з Перу збільшить кількість контактів між людьми, сприятиме новим культурним, професійним, бізнес-контактам між нашими країнами", - сказав Дмитро Кулеба.

У МЗС зазначили, що угода набуде чинності після завершення країнами необхідних процедур. На сьогодні для українців залишається можливість безвізових туристичних поїздок в Перу терміном до 183 днів.

Нагадаємо, 2 червня Кабінет Міністрів України затвердив угоду про безвізовий режим з Перу.

Зазначимо, наприкінці листопада 2020 року Україна підписала угоду про безвіз з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

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