Україна підписала угоду про безвіз зі ще одною карибською країною

Україна сьогодні підписала з Сент-Вінсентом і Гренадінами угоду про встановлення безвізового режиму між країнами. Угода була підписана українським послом Вадимом Пристайком та верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Британії Ценіо Люїсом.

Про це український дипломат повідомив у себе в Twitter.

"Сьогодні разом з верховним комісаром Сент-Вінсенту і Гренадін у Великій Британії ми запустили безвізовий режим. Крок за кроком і всі країни Співдружності стануть безвізовими для українців", - заявив Пристайко.

Український посол нагадав, що дипломатичні відносини між Україною і Сент-Вінсентом і Гренадінами були встановлені лише у 2019 році, тому ця угода, на його думку, є швидкою дипломатичною перемогою.

Сент-Вінсент і Гренадіни - це незалежна держава в Карибському морі, колишня колонія Великобританії. Зараз входить в Британську Співдружність націй. Після низки невдач у веденні сільського господарства, пов'язаних зі стихійними лихами, керівництво держави вирішило розвивати туризм.

Зазначимо, угода про безвізовий режим з Сент-Вінсентом і Гренадінами була погоджена українським урядом на початку жовтня 2020 року.

Нагадаємо, цього року Кабінет міністрів затвердив угоду про скасування візових вимог з Гренадою.

Крім того, у липні 2020 року Україна запровадила безвізовий режим з шістьма країнами.