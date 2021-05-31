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Стало відомо, чому Мін'юст відмовився реєструвати наказ про заборону вживаних вагонів

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 13:57
Стало відомо, чому Мін'юст відмовився реєструвати наказ про заборону вживаних вагонів Фото: Мін'юст відмовився реєструвати наказ про заборону вживаних вагонів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

Міністерство юстиції України не погодило наказ Мінінфраструктури про обмеження термінів експлуатації вагонів через можливу підтримку великих компаній, які ввозять такий старий рухомий склад на територію України.

Про це пише Delo.ua.

Як нагадує видання, тривалі переговори учасників ринку з регулятором і УЗ призвели до появи спочатку повної прямої заборони на ввезення вагонів з боку Кабміну, а потім - до проекту наказу Мінінфраструктури "Про затвердження порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", де розписані граничні терміни експлуатації для різних типів вагонів.

Крім того, документом встановлено правила проведення капремонтів - їх повинні проводити вагоноремонтні підприємства України.

Відмова Мін'юсту реєструвати даний наказ зводить, фактично, до нуля всі домовленості, досягнуті на ринку. В оточенні міністра стверджують, що таким чином він спробує вступити в переговори про коригування документа в інтересах великих промислових груп.

Вони є найбільшими вантажовідправниками й найбільше зацікавлені в наявності на ринку дешевих вагонів, незалежно від їх віку, небезпеки експлуатації та руйнівного впливу на інфраструктуру.

Найбільш скандальним стало ввезення вагонів в обхід прямої заборони Кабміну компанією "Альфара", до якої може мати відношення один з членів Наглядової ради "Укрзалізниці" Адомас Аудіцкас.

У квітні 2021 року Держбюро розслідувань і Нацполіція проводили обшуки в "Укрзалізниці", ряді компаній, які брали участь у схемі незаконних поставок старих вагонів з Росії. У переліку компаній - "Альфара"," Пієспі капітал","БГС Рейл". Крім того, обшуки проводили й в офісі в Адомаса Аудіцкаса.

Нагадаємо, 29 травня РБК-Україна повідомляло, що Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті", відмовивши йому в державній реєстрації. Тепер наказ повинен бути скасований.

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