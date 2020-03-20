Україна піднялася в рейтингу найщасливіших країн

Україна в 2019 році піднялася в рейтингу найщасливіших країн на 10 позицій і посіла 123 сходинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь World Happiness Report.

Згідно з дослідженням, незважаючи на прогрес, Україна залишається найнещаснішою країною Європи. У цьому рейтингу найближчими сусідами України є Кенія, Намібія, Ліберія і Палестинські території.

Топ-10 найщасливіших країн світу знову очолила Фінляндія. За нею йдуть Данія, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Австрія і Люксембург. Найнещаснішими країнами визнані Афганістан, Південний Судан, Зімбабве і Руанда.

Рейтинг враховує ряд показників, зокрема ВВП на душу населення, соціальну підтримку, очікувану тривалість життя, сприйняття корупції тощо

Нагадаємо, раніше за даними міжнародного опитування Gallup International, на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% називали своє життя нещасливе. Підсумковий індекс щастя в Україні склав +33% проти +8% в 2017 (в 2018 році це питання в Україні не ставилося).