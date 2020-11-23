За підсумками 2020 року Україна піднялася на 20 позицій в рейтингу якості доріг. Тепер наша країна займає в ньому 126 місце.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" в Facebook.

Повідомляється, що Україна піднялася в рейтингу The Legatum Prosperity Index - індекс процвітання. Загалом в цьому індексі Україна піднялася на 4 позиції порівняно з 2019 роком і на 19 в порівнянні з 2018 роком.

Стрімкий підйом в рейтингу доріг дозволив підсилити позиції за більш загальними показниками:

у рейтингу "Транспорт" +12 позицій (73 місце);

у рейтингу "Доступ до ринку та інфраструктура" +10 позицій (77 місце).

Індекс процвітання - сукупний показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освіти, медицини, особистого добробуту і якості життя і так далі.

Зазначимо, більш докладно про прогрес в цьому рейтингу читайте в новині "Україна піднялася у рейтингу процвітання".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть дозволити реконструювати дороги без отримання спеціального дозволу на будівельні роботи.