Україна підготувала другу частину анкети для членства в ЄС

Україна підготувала другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Заповнений документ передадуть до Єврокомісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зазначається, що сьогодні глава держави Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час відеоконференції гарант продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для членства в ЄС
Нагадаємо, Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство у середині квітня.
За даними ЗМІ, ЄС планує у травні надати Україні висновок на другу частину анкети щодо членства.
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