Україна підтримала санкції ЄС проти ІДІЛ і Аль-Каїди

Україна підтримала санкції ЄС проти ІДІЛ, Аль-Каїди і споріднених їм груп і персон та зобов'язалася погоджувати свою політику з рішеннями ЄС. Європейський Союз взяв до уваги такі зобов'язання і привітав їх.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

"18 жовтня 2021 року Рада ЄС прийняла рішення (CFSP - Спільна зарубіжна політика і політика безпеки) 2021/18251. Рішенням Ради ЄС чинні обмежувальні заходи були продовжені до 31 жовтня 2022 року. Країни-кандидати: Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія І Ліхтенштейн, члени Європейського Економічного простору, а також Україна, Республіка Молдова, Вірменія і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС", - йдеться в документі.

У декларації високого представника ЄС зазначається, що ці країни забезпечать відповідність власної національної політики цьому рішенню Ради ЄС.

Рішення прийнято в продовження дії рішення Ради ЄС (CFSP) 2016/1693, прийнятого 20 вересня 2016 року про введення обмежувальних заходів проти ІДІЛ, Аль-Каїди, а також проти осіб, груп, підприємств і установ, які з ними асоційовані. Обмежувальні заходи передбачають повну заборону поставок зброї і товарів подвійного призначення, надання будь-якої технічної допомоги та фінансування на адресу цих організацій і груп. Дані санкції передбачають також заборону на подорожі в ЄС і заморожування всіх фінансових активів персон, що належать до ІДІЛ або Аль-Каїди.