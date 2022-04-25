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Україна може перемогти Росію за правильної підтримки, - Пентагон

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Глава Міністерства оборони США (Пентагону) Ллойд Остін впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Але для цього їй знадобиться "правильне оснащення і правильна підтримка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"З точки зору їх здатності перемагати - перший крок до перемоги - це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що можуть перемогти. Ми віримо , що ми - вони - можемо перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах", - додав Остін.

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що суверенна і незалежна Україна проіснує набагато довше, чим Володимир Путін залишатиметься президентом Росії.

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