Україна може перемогти Росію за правильної підтримки, - Пентагон

Глава Міністерства оборони США (Пентагону) Ллойд Остін впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Але для цього їй знадобиться "правильне оснащення і правильна підтримка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"З точки зору їх здатності перемагати - перший крок до перемоги - це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що можуть перемогти. Ми віримо , що ми - вони - можемо перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах", - додав Остін.
Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що суверенна і незалежна Україна проіснує набагато довше, чим Володимир Путін залишатиметься президентом Росії.
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