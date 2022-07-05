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Україна може перемогти Росію до кінця року. Данілов назвав умову

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Україна здатна перемогти у війні з Росією до кінця року, але для цього має зійтися кілька чинників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова для "Апостроф TV".

"Нам дуже хотілося б, щоб це сталося, але для цього мають бути певні фактори. Якщо кількість і якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми продовжуватимемо боротьбу за незалежність", - зазначив він.

Він також наголосив, що перемогою у війні буде повернення державних кордонів станом на 1991 рік.

Зазначимо, РБК-Україна у матеріалі "Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови" зібрало останні заяви української влади та західних партнерів з цього приводу.

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РНБООлексій ДаніловВійна Росії проти України