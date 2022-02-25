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"Україна переможе це зло". Кулеба відреагував на ракетний обстріл Києва

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нічний ракетний обстріл Києва російськими військовими. Він заявив, що Україна переживала подібне в 1941 році і переможе зло, що нависло над державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Останній раз наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупинити Путіна. Ізолювати Росію. Розірвати всі зв'язки. Вигнати Росію звідусіль", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні о 4:20 ранку в Дарницькому районі столиці пролунали два потужні вибухи.

Уламки ракети, яку збив Українська ППО, потрапили в житлову багатоповерхівку, після чого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали щонайменше три людини.

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КиївМЗСДмитро КулебаВторгнення Росії до України