Україна планує закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року

Фото: Сергій Дроздов (прес-служба командування Повітряних сил)

Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.

За його словами, для створення тільки прототипу власного бойового літака необхідно не менше 10 років і 10 мільярдів доларів.

"Створити бойовий літак - багатофункціональний винищувач, Україні навряд чи вдасться в найближчій перспективі. Для цього у нас немає, по-перше, відповідної наукової бази, немає потужностей виробництва, досвіду. Україна може випускати лише військово-транспортні літаки", - сказав Дроздов.

У зв'язку з цим у Збройних силах планує закуповувати авіаційну техніку за кордоном у країн-партнерів. Зокрема, планується закупівля техніки у США.

"Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні сили хотіли б мати сучасну техніку, як ось американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках", - зазначив генерал-полковник.

При цьому він додав, що Польщі, незважаючи на те, що вони вже довгий час є союзником США і повноцінним членом НАТО, лише зараз вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35.

"До речі, поляки пішли саме таким шляхом, коли у них на озброєнні поруч з Міг-29 стоять F-16. Такий досвід Польщі був би для нас найбільш прийнятним: отримати ескадрилью винищувачів і поставити її на озброєння однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил", - сказав командувач Повітряних сил.

За його словами, проблем з перенавчанням льотного складу не повинно виникнути, однак є нюанси з технічною базою, ремонтом, аеродромно-технічним забезпеченням.

Нагадаємо, в травні Повітряні сили ЗСУ представили план розвитку до 2035 року. У ньому наголошувалося на необхідності додаткового фінансування з боку уряду.