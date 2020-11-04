Україна планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд України планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус. Для цього з Фонду боротьби з COVID-19 виділили ще 1 мільярд гривень.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, швидкі тести дозволять отримувати результат вже через кілька годин.

"Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за кілька годин. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в Україні додадуть нові методи діагностики на коронавірус. Будуть використовувати метод ПЛР і швидкі тести для виявлення антигену. При цьому за допомогою швидких тестів хочуть проводити до 1 мільйона тестувань на місяць.

Також РБК-Україна писало, що на нові методи діагностики COVID-19 в Україні хочуть виділити 2 млрд гривень.