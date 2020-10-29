В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я планує ввести новий метод діагностики коронавірусу за допомогою швидких тестів на антигени. Для цього в Міністерстві охорони здоров'я просять виділити близько 2 мільярдів гривень.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, відповідний запит вже був зроблений до уряду.

"Ми будемо вводити новий метод тестування, який тільки з'явився в світі. Це швидкі тести на антиген. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит на отримання додаткових коштів. Це близько 2 мільярдів гривень, які нам необхідні на боротьбу з COVID -19, левова частка на цей метод тестування ", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що в такий спосіб хочуть збільшити кількість проведених тестувань на коронавірус.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ планує додати два нових методи тестування на коронавірус. Планують ввести тестування на антигени за допомогою ІФА методу і нових експрес-тестів.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я хоче вийти на 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус щодня до кінця року.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 7 342 нових випадків коронавірусу. При цьому було проведено 78 684 тестувань, з яких методом ПЛР - 47 162.