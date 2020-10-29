ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 09:55
В Україні хочуть витратити близько 2 млрд гривень на новий метод діагностики COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я планує ввести новий метод діагностики коронавірусу за допомогою швидких тестів на антигени. Для цього в Міністерстві охорони здоров'я просять виділити близько 2 мільярдів гривень.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, відповідний запит вже був зроблений до уряду.

"Ми будемо вводити новий метод тестування, який тільки з'явився в світі. Це швидкі тести на антиген. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит на отримання додаткових коштів. Це близько 2 мільярдів гривень, які нам необхідні на боротьбу з COVID -19, левова частка на цей метод тестування ", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що в такий спосіб хочуть збільшити кількість проведених тестувань на коронавірус.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ планує додати два нових методи тестування на коронавірус. Планують ввести тестування на антигени за допомогою ІФА методу і нових експрес-тестів.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я хоче вийти на 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус щодня до кінця року.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 7 342 нових випадків коронавірусу. При цьому було проведено 78 684 тестувань, з яких методом ПЛР - 47 162.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнидиагностикасредстваКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся