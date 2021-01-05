Україна планує вийти ще з однієї угоди в рамках СНД

Фото: засідання уряду (прес-служба КМУ)

Кабінет міністрів схвалив проект закону про вихід з угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності. Рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду 5 січня.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Законопроектом пропонується вийти із угоди, учиненої 19 листопада 2010-го року в місті Санкт-Петербург та ратифікованої Верховною радою 21 грудня 2011-го року.

Як зазначив Мокан, представники України вже тривалий час не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участь в розробці проектів міжнародних договорів в рамках СНД, не здійснює в рамках угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності.

"Дана угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. А зобов'язання України, що виникли протягом строку дії угоди, врегульовані", - додав Мокан.

Нагадаємо, 16 грудня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні Україна денонсувала авіаційні угоди СНД через польоти Росії до окупованого Криму.