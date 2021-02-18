Україна не планує відходити від "Мінська", - Резніков

Віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не буде відходити від мінського формату врегулювання ситуації на Донбасі. Україна не планує відмовлятися від мінських домовленостей.

"Відходити від "Мінська" українська влада не буде і не планує. Бо це політико-дипломатичне зобов'язання, яке було взяте Україною в 2014-2015 роках. На цьому наполягають наші партнери по нормандському формату, Німеччина та Франція, і застерігають, щоб ми трималися єдиного робочого майданчику - Тристоронньої контактної групи", - сказав він.

Водночас Резніков наголосив, що мінські домовленості потребують перегляду і зараз вони є хиткими.

"Сьогодні вони є хиткими і вони потребують перегляду та модернізації. Нам потрібно сісти за стіл переговорів і чесно сказати - ці пункти ніколи не спрацюють", - додав віце-прем'єр.