Україна обговорить загострення на Донбасі з партнерами по нормандському формату

Україна планує обговорити невиконання мінських домовленостей і збільшення обстрілу на Донбасі з партнерами по нормандскому формату. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент Україна хоче з'ясувати чи означає загострення на Донбасі повний зрив процесу припинення вогню.

"Щодо Мінського процесу і обстрілів, ми, безумовно, стурбовані цим. Ми обговорювали це з новим діючим головою ОБСЄ - що це значить взагалі. Чи означає це повний зрив процесу або збіг багатьох чинників, що призвели до зростання обстрілу", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, за останні два дні на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинули два українських військових. Ще 10 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом будуть визначені три нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Пристайко зазначив, що зараз існують дев'ять ділянок, але він не сказав назви населених пунктів. За його словами, ці ділянки були опрацьовані українським Генштабом раніше.

Також повідомлялося, що в РНБО заявили, що Збройні сили України повинні бути готові до силовим сценарієм звільнення Донбасу. За словами заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, такий сценарій можливий у разі прийняття відповідного політичного рішення.