Україна переходить до єдиних стандартів в описі ліків

Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до положення про Державний реєстр лікарських засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що затверджена уніфікація даних зробить регіональні закупівлі прозорими, мінімізує корупційну складову і наблизить українське законодавство до практики Європейського союзу.

Згідно з постановою КМУ № 387 від 8 травня 2019, вся інформація про лікарські засоби вноситься до Державного реєстру лікарських засобів за єдиним національним стандартам, прийнятим на основі міжнародних стандартів (ISO).

Тепер інформація про ліки буде інтегруватися в систему ProZorro. Вона буде максимально деталізована. Наприклад, таблетовані форми лікарських засобів будуть зазначатися виключно у кількості таблеток, а ціна буде розраховуватися за одну таблетку.

"Для виробників такі нововведення означають рівні умови, чесну конкуренцію і можливість виходу на міжнародні ринки, для лікарень - чіткі правила і мінімізація помилок при формуванні закупівель. В результаті лікарні зможуть купувати більше ліків за ті ж гроші для своїх пацієнтів", - заявили в МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розглядає можливість організації доставки ліків в сільську місцевість, в тому числі поштою.