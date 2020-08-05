Україна передасть Італії інформацію про 20 найманців, які воюють на Донбасі

Україна передасть Італії інформацію про 20 воюючих італійських найманців на Донбасі на боці бойовиків. Троє італійських найманців вже знаходяться у в'язниці.

Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, за підсумками зустрічі з главою МВС Італії лучани Ламорджезе.

Він зазначив, що сторони домовилися тісніше співпрацювати у протидії злочинності, наркоторгівлі та нелегальної міграції.

"Вдячний за чітку позицію по італійським найманцям, які воюють на боці російських НЗФ на сході України: три вже в тюрмах, передамо інформацію ще по 20-х", - написав Аваков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила справу через участь в збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків найманця з Чилі.

Також повідомлялося, що в Україні відкрили кримінальну справу через участь в бойових діях на Донбасі 20 найманців з Франції.

Відзначимо, в Італії влітку 2019 році був засуджений до 24 років в'язниці український нацгвардеец Віталій Марків, якого визнали винним у причетності до вбивства італійського журналіста Андреа Роккеллі, при цьому український уряд подало апеляцію на рішення суду.