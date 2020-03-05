Україна передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За його словами, у списку знаходяться прізвища людей, місцезнаходження яких було відомо.

"Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього", – заявив президент.

При цьому Зеленський зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

"Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями", - сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що наразі триває обговорення з Російською Федерацією питання прав кримських татар, які перебувають на території окупованого Криму.

Президент також зауважив, що необхідно використовувати всі дипломатичні засоби для припинення війни та повернення людей.

"Дуже важливо говорити про місця розведення військ. Я маю на увазі те, що торік ми визначили три гуманітарні зони розведення. Є ще три точки, про які ми говоримо", – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас, за його словами, найскладнішим у переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальну цілісність України неможливо.

"Коли я брав участь у нормандській зустрічі, я порушував це питання, але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас - стратегічне питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру звільненого з полону Євгену Бражнікову. За даними слідства, він, перебуваючи під вартою на окупованому Донбасі, став членом незаконних формувань і катував інших полонених українців.

Тим часом у самопроголошеній "Донецької народній республіці" заявили, що обмін полоненими до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва.