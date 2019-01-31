Україна передала в міжнародний суд 700 сторінок доказів злочинів РФ

Нова інформація стосувалася незаконного позбавлення волі українців, які на законних підставах перебували на території Криму

В Международный уголовный суд в 2018 году Украина передала более 700 страниц доказательств преступлений России в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

В декабре 2018 прокуратура АР Крым передала в Международный уголовный суд новое сообщение, содержащее доказательства преступлений РФ против граждан Украины на оккупированной территории полуострова.

В частности, новая информация касалась депортации и незаконного лишения свободы украинских граждан, а именно: выдворение 23 человек, которые на законных основаниях прибыли и находились на территории Крыма. В общем, в суд было передано более 700 страниц доказательств совершения преступлений оккупационными властями на территории полуострова.

Сообщение в офис прокурора МУС содержит обращение о проведении предварительного изучения ситуации, в частности, в контексте выдворения и лишения свободы 23 украинских граждан для инициирования расследования ситуации по Украине в контексте российской агрессии.

Напомним, ранее стало известно, что РФ выдворила с территории оккупированного Крыма более тысячи граждан Украины.

Отметим, на этой неделе Верховный суд разрешил арестовать акции банков РФ за аннексию Крыма.