Україна в ПАРЄ увійшла до складу постійної групи "Балтік+"

Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

До складу групи "Балтік+" увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія і Грузія

Україна підписала спільну угоду з Естонією, Латвією, Литвою, Естонією і Грузією про створення постійної групи "Балтік+" Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько Facebook.

За словами Ясько, група "Балтік+" ставить перед собою завдання продовжувати політику невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частини східної України, Грузії і Молдови.

"Це результат наших консультацій, які були проведені в останні два дні в Страсбурзі. Ми запрошуємо в нашу групу всіх, для кого європейські цінності та виконання зобов'язань не порожні слова. Спільно будемо захищати цінності Ради Європи для всіх її членів без винятку", - написала Ясько.

Наступна зустріч групи повинна відбутися в Києві.

Нагадаємо, українська делегація відмовилася від участі в сесії ПАРЄ в Страсбурзі, яка проходить з 30 вересня по 4 жовтня. За словами Ясько, таке рішення було прийнято на знак протесту проти повернення Російської Федерації в сесійний зал.

Рішення про повернення делегації Росії підтримали 118 членів ПАРЄ, проти були 62. Ще 10 членів утрималися від голосування. В повному складі підтримали резолюцію про повернення Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.