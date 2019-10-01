ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна в ПАРЄ увійшла до складу постійної групи "Балтік+"

Новини » Політика    01.10.2019 - 15:45
Україна в ПАРЄ увійшла до складу постійної групи "Балтік+"
Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

До складу групи "Балтік+" увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія і Грузія

Україна підписала спільну угоду з Естонією, Латвією, Литвою, Естонією і Грузією про створення постійної групи "Балтік+" Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це заявила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько Facebook.

За словами Ясько, група "Балтік+" ставить перед собою завдання продовжувати політику невизнання анексії Криму, засудження окупації Росією Криму, частини східної України, Грузії і Молдови.

"Це результат наших консультацій, які були проведені в останні два дні в Страсбурзі. Ми запрошуємо в нашу групу всіх, для кого європейські цінності та виконання зобов'язань не порожні слова. Спільно будемо захищати цінності Ради Європи для всіх її членів без винятку", - написала Ясько.

Наступна зустріч групи повинна відбутися в Києві.

Нагадаємо, українська делегація відмовилася від участі в сесії ПАРЄ в Страсбурзі, яка проходить з 30 вересня по 4 жовтня. За словами Ясько, таке рішення було прийнято на знак протесту проти повернення Російської Федерації в сесійний зал.

Рішення про повернення делегації Росії підтримали 118 членів ПАРЄ, проти були 62. Ще 10 членів утрималися від голосування. В повному складі підтримали резолюцію про повернення Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.

Польща приєдналася до бойкоту в ПАРЄ Латвія солідарна з Україною у бойкоті ПАРЄ
Новини України ПАРЄУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся