Україна в ПАРЄ ініціювала підписання декларації щодо ситуації в Білорусі

Українська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи склала проект декларації щодо ситуації в Білорусі. Документ підтримали глави делегацій Британії, Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомила голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько на своїй сторінці в Facebook.

У декларації йдеться про те, що президентські вибори в Білорусі не відповідали міжнародним виборчим стандартам і не показували вільного волевиявлення білоруського народу.

Також у декларації засуджується застосування сили до учасників мирних протестів у Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та інших білоруських містах.

Владу Білорусі закликають негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань.

Сторони виборчого процесу закликали до діалогу, вітається проведення незалежного розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань.

Росію застерегли від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Нагадаємо, раніше в ПАРЄ на події в Білорусі відреагував її президент Рік Дамс, він закликав владу Білорусі до максимальної стриманості та неухильного дотримання основних прав і свобод людини.

Додамо, що країни Люблінського трикутника (Україна, Литва та Польща) зробили спільну заяву про протести в Білорусі; міністри закордонних справ країн засудили насильство і закликали до діалогу.