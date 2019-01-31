Україна очікує на допомогу від ЄК по ситуації в Азовському морі, - Омелян

Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач/РБК-Україна)

Цього тижня у Маріуполі і Бердянську перебуває місія ЄС, яка вивчає, що має входити у допомогу

Окрім Азовського пакету санкцій, Україна очікує на допомогу від Європейської комісії. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цього тижня в Маріуполі і Бердянську перебуває місія ЄС.

"Я переконаний, що на додачу до Азовського пакету санкцій, який зараз готується спільно з нашими західними партнерами, ми отримаємо так само і допомогу з боку Єврокомісії. Саме цього тижня у Маріуполі і Бердянську перебуває місія ЄС, яка вивчає, що має входити в цю допомогу", - зазначив Омелян.

За словами глави МІУ, Україна не пробачить Росії завдані матеріальні втрати, яких зазнали українські порти через російську морську агресію.

"Я би хотів особливо наголосити на важливості Азова. Ми не пробачимо росіянам ні окупації Криму, ні Донбасу, ні смертей українців, ні захоплення наших моряків. Ми не простимо жодної копійки за втрачені вантажопотоки в Маріуполі і Бердянську", - заявив Омелян.

Нагадаємо, українська сторона Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по ситуації на Донбасі вимагає встановити пункт моніторингу ОБСЄ у Керчі.

Як писало РБК-Україна, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову.

Додамо, Данія вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії через агресію в Азовському морі.