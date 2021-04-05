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Україна очікує до кінця квітня отримати корейську вакцину. Нею замінять Covishield

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 15:03
Україна очікує до кінця квітня отримати корейську вакцину. Нею замінять Covishield Фото: корейську вакцину можна використовувати для другої дози після Covishield (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна очікує на постачання корейської вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio до кінця квітня. Дану вакцину можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Вакцина південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBio буде поставлена в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX.

"Україна очікує в квітні на отримання в рамках глобальної ініціативи COVAX 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca в Південній Кореї", - повідомили в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca збільшили до 12 тижнів.

"Щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатися не раніше ніж у середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу Covishield. Експорт відновлять після того, як повністю вакцинують населення Індії.

Відзначимо, в Україні вакцинація почалася в кінці лютого препаратом індійського виробництва за технологіями AstraZeneca Covishield. Україна отримала першу партію цієї вакцини в розмірі 500 тисяч доз. У МОЗ заявили, що всі вони будуть використані для введення першої дози.

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