Україна очікує до кінця квітня отримати корейську вакцину. Нею замінять Covishield

Україна очікує на постачання корейської вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio до кінця квітня. Дану вакцину можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield.

Вакцина південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBio буде поставлена в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX.

"Україна очікує в квітні на отримання в рамках глобальної ініціативи COVAX 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca в Південній Кореї", - повідомили в МОЗ.

У міністерстві нагадали, що інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca збільшили до 12 тижнів.

"Щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатися не раніше ніж у середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими", - додали в МОЗ.