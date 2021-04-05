У Кабміні пояснили, якою вакциною для другої дози можуть замінити Covishield

Для введення другої дози вакцини від коронавірусу дозволено використовувати однотипні препарати. Зокрема, вакцину Covishield можна замінювати будь-яким препаратом від AstraZeneca - в тому числі корейського виробництва AstraZeneca-SKBio.

Такі рекомендації Міністерство охорони здоров'я України отримало від Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

"Людям, яким зробили першу щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield... можна робити другу щеплення вакциною AstraZeneca, виробленої на інших виробничих майданчиках. Вакцина... Covishield і вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), ідентичні по складу і технології виготовлення, які не розглядаються як різні вакцини і є взаємозамінними", - повідомили в Кабміні.

При цьому вакцини різних типів, і які створені різними компаніями не взаємозамінні.

"Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна прищеплювати другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність, і вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення", - додали в уряді.

Водночас в МОЗ гарантували, що всі, хто прищепився першою дозою вакцини, отримають можливість зробити другу дозу тим же препаратом.