Україна очікує від Ірану ідентифікації та повернення тіл загиблих в авіакатастрофі

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

МВС передало в Тегеран ДНК-зразки родичів загиблих

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України передало в Тегеран ДНК-зразки родичів загиблих в результаті краху літака авіакомпанії і очікує від Ірану ідентифікації тіл і повернення їх до Києва. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Зараз ми очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл і повернення їх до Києва", - йдеться у відомстві.

Крім того, МВС передало в Тегеран ДНК-зразки родичів загиблих, а також, що електронна ДНК-формула вранці була направлена ​​українським експертам, які працюють на місці трагедії.

Нагадаємо, українські експерти продовжують роботу на місці трагедії з метою детального розслідування причин і остаточного встановлення істини. Також українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних з трагедією. Вони вже спільно з Організацією цивільної авіації Ірану оглянули чорні ящики і місце зберігання частини фрагментів літака.

Крім того, була здійснена розкладка фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800. Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих в авіакатастрофі. Сьогодні вранці електронну ДНК формулу направили українським експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані.