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Україна відреагувала на слова посла Франції про пріоритети по Донбасу і Криму

Київ, Україна, Четвер 09 липня 2020 оновлено 04:33
Україна відреагувала на слова посла Франції про пріоритети по Донбасу і Криму
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У МЗС очікують міжнародної підтримки з питань окупованих територій

Питання звільнення окупованих Росією Криму і Донбасу не повинні бути взаємовиключними чи мати черговість рішення. Україна продовжить роботу по обох напрямках.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає "Крим.Реалії".

За її словами, причина окупації Донбасу і Криму одна, відповідно, важливість питань деокупації цих територій однакова.

"І окупований Донбас, і окупований Крим є авторством одного злочинця. Логіка, якою керується посол Франції, неможлива для держави, для якого Крим і Донбас - як Ельзас і Лотарингія для Франції з точки зору територіальної цілісності і важливості обох регіонів", - заявила дипломат.

Вона підкреслила, що МЗС очікує активної підтримки та консолідованої позиції від міжнародних партнерів.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна посол Франції Етьєн де Понсен заявив, що в його країні готові до всіх пропозицій по окупованому Криму, проте, спочатку вони хотіли б надати пріоритет Донбасу.

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