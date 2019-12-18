Україна скасовує спрощений перетин кордону з РФ: що це значить

Кабінет міністрів на засіданні 18 грудня прийняв рішення про заборону перетинати кордон з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами з наступної весни. РБК-Україна розбиралося з нововведеннями для українців з 1 березня 2020 року.

Який режим діє зараз

Режим поїздок громадян України та Росії регулюється угодами від 1997 та 2011 років, які дозволяють перетинати кордон з внутрішнім паспортом, закордонним паспортом, дипломатичним і т. д. В той же час в законі, який регулює порядок в'їзду і виїзду громадян України, немає згадки про внутрішній паспорт.

Причини скасування спрощеного порядку

За даними Прикордонної служби, низька ступінь захисту паспорта громадянина України у формі книжечки і свідоцтва про народження призводить до зростання випадків підробки цих документів. А паперовий паспорт може використовуватися для перетину кордону третіми особами, в тому числі злочинцями.

У той же час в паспорті та свідоцтві про народження не міститься інформація латиницею, що унеможливлює автоматичне зчитування інформації з документів при прикордонному контролі, а також перевірку по базах Інтерполу.

В уряді прийшли до висновку, що в умовах агресії Росії спрощений режим перетину кордону створює непропорційні загрози національній безпеці.

Що буде з 1 березня 2020

З 1 березня 2020 року скасовується можливість перетинання громадянами України державного кордону з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження. Передбачається, що така відстрочка дозволить зацікавленим українцям оформити паспорти для виїзду за кордон.

Зазначимо, з 1 січня 2018 року громадяни Росії можуть в'їжджати до України тільки за біометричними паспортами або після фіксації біометричних даних на кордоні.