RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії через газову угоду Будапешта і РФ

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 вересня, Міністерство закордонних справ України ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Оскільки Будапешт вирішив підписати договір з російським "Газпромом" про транзит газу в обхід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Засідання Спільної комісії в Будапешті мало відбутися 29-30 вересня.

"Українська сторона ретельно готувалася до нього, розраховуючи, що цей захід стане черговим позитивним кроком у двосторонніх відносинах. Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання комісії на більш пізній термін", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що угорсько-російська газова угода матиме істотний вплив на енергетичну безпеку України і Європи, а також створить нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам, які не відповідає принципам Договору про засади добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що рішення Будапешта завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах.

"Угорщині й надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи", - додали в МЗС.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаУгорщинаГазпром