Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії через газову угоду Будапешта і РФ

Засідання Спільної комісії в Будапешті мало відбутися 29-30 вересня.

"Українська сторона ретельно готувалася до нього, розраховуючи, що цей захід стане черговим позитивним кроком у двосторонніх відносинах. Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання комісії на більш пізній термін", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що угорсько-російська газова угода матиме істотний вплив на енергетичну безпеку України і Європи, а також створить нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам, які не відповідає принципам Договору про засади добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що рішення Будапешта завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах.

"Угорщині й надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи", - додали в МЗС.