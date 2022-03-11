Україна відкриває гуманітарні коридори для евакуації населення: названо маршрути

Україна в черговий раз відкриває гуманітарні коридори для евакуації населення з ряду міст. Зокрема, влада назвала маршрути, якими проводитимуть евакуацію 11 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
Так, евакуація проводитиметься за наступними маршрутами:
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