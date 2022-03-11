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Україна відкриває гуманітарні коридори для евакуації населення: названо маршрути

Автор: Валерія Поліщук

Україна в черговий раз відкриває гуманітарні коридори для евакуації населення з ряду міст. Зокрема, влада назвала маршрути, якими проводитимуть евакуацію 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Так, евакуація проводитиметься за наступними маршрутами:

  • Маріуполь - Запоріжжя,
  • Пологе - Запоріжжя,
  • Волноваха - Покровськ,
  • Енергодар - Запоріжжя,
  • Ізюм - Лозова,
  • Буча - Київ,
  • Гостомель - Київ,
  • Микуличин - Київ,
  • Андріївка - Житомир,
  • Макаров - Житомир,
  • Бородянка - Житомир.

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Ірина ВерещукВійна Росії проти України