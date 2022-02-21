Україна відкрила справу проти Путіна і членів Радбезу РФ через заяви про визнання "ЛДНР"

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила про порушення кримінальної справи проти президента Володимира Путіна і членів Ради Безпеки РФ після заяв про визнання "ЛДНР". Провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Венедиктової.

Генпрокурор нагадала, що 15 лютого депутати Держдуми звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". Венедиктова додала, що 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ, на якому прозвучали заяви з підтримкою цієї ідеї.

"Наші дії - реєстрація кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 КК України - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади", - написала генпрокурор.

За її словами, українські прокурори займуться цією справою за повною програмою. "Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "за кордоном" стане важко", - запевнила Венедиктова.