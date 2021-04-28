Україна відкрила справу через підрив автомобіля ЗСУ на Донбасі

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС . Подію кваліфікували як теракт.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора .

Повідомляється, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 27 квітня в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське автомобіль ЗСУ "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали травми.