Україна відкрила справу через підрив автомобіля ЗСУ на Донбасі

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфікували як теракт.
Повідомляється, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.
"Розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, 27 квітня в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське автомобіль ЗСУ "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали травми.
Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Роман Гуляк з Хмельницької області.
Зазначимо, бойовики 11 разів порушували "тишу" на Донбасі, поранено одного військового.