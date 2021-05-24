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Україна не відмовиться від безкоштовної вищої освіти: названо причину

Автор: Сергій Щербина, Владислав Красінський

Український уряд не має наміру відмовлятися від безкоштовної вищої освіти у вишах та державного замовлення на певні спеціальності. Оскільки таке замовлення може стимулювати галузі, які відчувають кадровий голод.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, при скасуванні держзамовлення незрозуміло, як буде закриватися потреба в тих ключових фахівцях, які потрібні самій державі.

"Можливо, туди ніхто не піде. На сьогодні важко вчитися на вчителя фізики - там найнижчі бали з ЗНО. Але вони нам потрібні, їх потрібно вчити. Тобто ми розцінюємо держзамовлення, як елемент стимулювання тієї чи іншої високо дефіцитної по кадрах галузі", - зазначив Шкарлет.

Він додав, що скорочується державне замовлення на юристів, економістів і фахівців в публічному управлінні, але нарощується в інших областях. Наприклад, на сьогодні сфера IT, нано- і біотехнологій вимагає в три рази більше фахівців.

Нагадаємо, раніше Шкарлет заявив, що вважає за необхідне підвищувати соціальні гарантії вчителям. Для цього вже закладено кошти до державного бюджету.

Також міністр розповів, як дітям з окупованих територій Криму та Донбасу вступити до українського вишу.

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