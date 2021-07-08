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Україна відмовилася від електроенергії з Білоруської АЕС, - прем'єр Литви

Автор: РБК-Україна

Україна відмовилася від закупівлі електроенергії з Білоруської атомної електростанції (АЕС). Це може стати значним внеском у боротьбу проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте за підсумками переговорів з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

"Ми обговорювали ситуацію в Білорусі і гібридну агресію, яка зараз проводиться режимом Лукашенка. Ця незаконна міграція, на нашу думку, проводиться за допомогою білоруського режиму. Тому ми вважаємо, що треба подякувати прем'єр-міністру за ту підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електроенергію з боку Білоруської АЕС", - заявила вона.

За її словами, Європа сподівається на те, що Україна відмовиться від небезпечних постачальників і буде переходити на європейський тренд "зеленої енергетики".

Відзначимо, Литва виступає проти БелАЕС, оскільки вона знаходиться біля литовського кордону і не відповідає нормам Євросоюзу. Президент Литви Гітанас Науседа закликав Україну відмовитися від поставок електроенергії ще в березні 2021 року.

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УкраїнаБілорусьЕлектроенергія