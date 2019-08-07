Україна віддасть пріоритет українським вантажам по залізниці, - Омелян

Міністерство інфраструктури може обмежити транзитні вантажоперевезення в серпні-вересні в тому випадку, якщо це створить значні труднощі для українських перевізників. Про це в ході брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

"Сьогодні ми чітко зазначили, що наша позиція є послідовною. Пріоритет віддається на постачання нафти і нафтопродуктів, вугілля і зернового експорту, і вже потім питання транзиту. Це не означає яких-небудь обмежень, якщо є нормальні, планові перевезення. Якщо ми будемо бачити будь-які загрози для перших цих груп товарів, то, безумовно, ми змушені будемо оголошувати конвенції", – повідомив міністр.

Раніше ЗМІ неодноразово писали, що неефективна робота "Укрзалізниці" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні. Необхідність шукати інші способи логістики дорого коштує для аграріїв.