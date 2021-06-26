ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна засуджує політику РФ зі знищення кримськотатарської ідентичності, - МЗС

Новость на русском →
Крим, Субота 26 червня 2021 18:15
Україна засуджує політику РФ зі знищення кримськотатарської ідентичності, - МЗС Фото: Україна засуджує політику РФ по знищенню кримськотатарської ідентичності (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Україна засуджує політику Росії зі знищення кримськотатарської ідентичності. Так, 26 червня відзначається День кримськотатарського прапора.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Сьогодні, як і сімдесят сім років тому, російська окупаційна адміністрація намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність. Знищується пам’ять про кримськотатарські національні символи, грубо порушуються культурні, мовні та релігійні права корінного народу Криму", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що російська окупаційна адміністрація проводить системну політику утисків усіх релігійних спільнот, знищує релігійні пам’ятки кримських татар, проводить незаконні археологічні розкопки та перевозить культурні артефакти з Криму на територію РФ.

"Україна засуджує політику держави-агресора, спрямовану на знищення кримськотатарської ідентичності, обмеження можливостей використання національної символіки, в т.ч. прапора, порушення прав на здобуття освіти рідною мовою, знищення національних культурних і релігійних пам’яток, пропагування мови ворожнечі та насаджування дискримінації за етнічними та релігійними ознаками", - зазначили у міністерстві.

МЗС вкотре нагадує Росії про необхідність виконання своїх зобов’язань як держави-окупанта та вимагає припинення репресій щодо українців та кримських татар, виконання наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року та скасування заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити додаткових заходів політико-дипломатичного тиску на РФ та захистити гуманітарне право та права людини на тимчасово окупованому півострові", - вказано у заяві.

Нагадаємо, посольство США в Україні звернулось до Росії та вимагає припинити окупацію Криму.

Як писало РБК-Україна, на саміті Кримської платформи підпишуть документ про деокупацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Крим
NEWS
Звіт розвідки США про НЛО: створюють загрозу нацбезпеці країни
Звіт розвідки США про НЛО: створюють загрозу нацбезпеці країни
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун