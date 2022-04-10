Україна засудила Росію за незаконні вибори на окупованих територіях Грузії

Міністерство закордонних справ України засудило незаконні вибори в Південній Осетії - регіон Грузії, окупований Росією. У МЗС зазначили, що жорсткі санкції проти Москви дозволять Тбілісі відновити територіальну цілісність країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника МЗС України Олега Ніколенка.

"Ми засуджуємо Росію за організацію незаконних виборів на окупованих територіях Грузії. Вони не матимуть юридичних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Представник МЗС зазначив, що жорсткі санкції проти Росії та їх неухильне виконання допоможуть у відновленні територіальної цілісності як Грузії, так і України.

Сьогодні в невизнаній Південній Осетії пройшли вибори так званого "президента".