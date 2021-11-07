Україна засудила замах на прем'єра Іраку: заява МЗС

Україна рішуче засуджує замах на прем’єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі, який скоїли в ніч на 7 листопада. Українська сторона закликає політичні сили Іраку до стриманості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
"Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави", - заявили в МЗС.
У міністерстві наголосили, що політичні сили Іраку повинні продовжити діалог та забезпечити реалізацію волі іракського народу. Мова про результати нещодавніх парламентських виборів в країни.
Як відомо, сьогодні вночі резиденцію іракського прем'єра атакували ракетою за допомогою безпілотника. Глава іракського уряду вижив, але наразі перебуває у лікарні. Водночас в результаті нападу постраждали щонайменше п'ять осіб, серед них охоронці.