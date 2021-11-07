Україна засудила замах на прем'єра Іраку: заява МЗС

Україна рішуче засуджує замах на прем’єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі, який скоїли в ніч на 7 листопада. Українська сторона закликає політичні сили Іраку до стриманості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

"Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави", - заявили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що політичні сили Іраку повинні продовжити діалог та забезпечити реалізацію волі іракського народу. Мова про результати нещодавніх парламентських виборів в країни.

Як відомо, сьогодні вночі резиденцію іракського прем'єра атакували ракетою за допомогою безпілотника. Глава іракського уряду вижив, але наразі перебуває у лікарні. Водночас в результаті нападу постраждали щонайменше п'ять осіб, серед них охоронці.