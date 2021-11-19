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Україна залишається при мінських угодах, але чекає на вікно можливостей, - Резніков

Автор: Сергей Новиков

Україна залишається в мінських угодах щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, хоча даний формат не є продуктивним. При цьому українська сторона чекатиме на "вікно можливостей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра оборони Олексія Рєзнікова під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.

"У нас є тільки одна політико-дипломатична угода, так звані мінські угоди, і певна логістична платформа під назвою нормандський формат. Тому нам потрібно зберегти цей канал для лідерів і чекати, коли з'явиться вікно можливостей. Тому ми залишаємося при мінських угодах", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, у вересні на посаді віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков називав мінський процес "мертвим".

А весняне скупчення російських військ біля України він назвав "грою м'язами" і виключив повномасштабне вторгнення.

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ДонбасОлексій РезніковМінські угоди