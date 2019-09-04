Україна і ОРДЛО погоджують повернення першого "націоналізованого" об'єкта

У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Україна і представники ОРДЛО погоджували повернення першого "націоналізованого" об'єкта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

За її словами, на наступному засіданні ТКГ соціально-економічна підгрупа розгляне питання повернення хлібозаводу.

"Окремо йшлося про повернення державної і приватної української власності на території ОРДЛО. Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто приватний приклад підприємства, що підлягає поверненню українському власникові - хлібозавод", - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на минулому засіданні ТКГ, яке відбулося 21 серпня, сторони домовилися активізувати переговори щодо повернення державних і приватних підприємств Україні.