Україна визначила пріоритети головування в ГУАМ

Зокрема, зусилля країн-членів будуть зосереджені на реалізації ключових економічних проектів

Во время встречи координатора Украины в ГУАМ Василия Боднара с Генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Ефендиевим определила основные задачи Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) текущего года, в течение которого будет председательствовать Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Как отмечается, признано необходимым сосредоточить усилия стран-членов в реализации ключевых экономических проектов ГУАМ - создание зоны свободной торговли и транспортного коридора, развития государственно-частного партнерства в реализации проектов и программ сотрудничества, в частности проекта содействия торговле и транспортировке, усилении взаимодействия с международными партнерами - США, Японией и установлении партнерских отношений с Канадой, а также реформировании рабочих механизмов ГУАМ и осовременивании международно - правовой и нормативной базы сотрудничества

Также указано возможность завершения работы по подготовке концепции развития организации и реализации стратегии коммуникаций ГУАМ.

Подчеркнуто значение политического сотрудничества стран - членов ГУАМ, направленной на достижение взаимной поддержки по вопросам защиты суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах, противодействия агрессии и прекращения незаконной оккупации и попыток аннексии.

Напомним, Молдова передала Украине председательство в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Ранее Владимир Гройсман заявлял, что экономическое сотрудничество среди стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) создаст десятки тысяч новых рабочих мест.