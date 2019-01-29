Україна визначила пріоритети головування в ГУАМ

Фото: Бондар та Ефендієв (mfa.gov.ua)

Зокрема, зусилля країн-членів будуть зосереджені на реалізації ключових економічних проектів

ПІд час зустрічі координатора України в ГУАМ Василя Боднара з Генеральним секретарем ГУАМ Алтаєм Ефендієвим визначила основні завдання Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) поточного року, протягом якого головуватиме Україна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Як зазначається, визнано необхідним зосередити зусилля країн-членів на реалізації ключових економічних проектів ГУАМ - створення зони вільної торгівлі та транспортного коридору, розвитку державно-приватного партнерства у реалізації проектів та програм співпраці, зокрема проекту сприяння торгівлі і транспортуванню, посиленні взаємодії з міжнародними партнерами – США, Японією та встановленні партнерських стосунків з Канадою, а також реформуванні робочих механізмів ГУАМ та осучасненні міжнародно- правової і нормативної бази співпраці.

Також зазначено можливість завершення роботи по підготовці концепції розвитку організації та реалізації стратегії комунікацій ГУАМ.

Підкреслено значення політичної співпраці країн – членів ГУАМ, спрямованої на досягнення взаємної підтримки з питань захисту суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, протидії агресії та припинення незаконної окупації і спроб анексії.

Нагадаємо, Молдова передала Україні головування в Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ).

Раніше Володимир Гройсман заявляв, що економічне співробітництво серед країн ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) створить десятки тисяч нових робочих місць.