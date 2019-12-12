Україна визначила нові ділянки розведення на Донбасі, - Пристайко

Глава міністерства закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона визначила нові ділянки для розведення сил і засобів на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю "УНІАН".

За його словами, ці ділянки погоджуватимуть на зустрічі Тристоронньої контактної групи.

"Визначення ділянок з української сторони завершилося. Ми готуємо кілька альтернативних варіантів, тому що, в першу чергу, знову-таки буде залучена Тристороння контактна група, і в рамках однієї з підгруп, якою є підгрупа з питань безпеки, будуть розглядатися та узгоджуватися ці ділянки", - сказав Пристайко.

Він також повідомив, що пріоритетними будуть ті ділянки, які мають "значне і велике гуманітарне значення".

Крім цього, за його словами, Україна хоче узгодити це питання максимально швидко.

"Навіть наступне засідання нас би влаштувало", - сказав глава МЗС, маючи на увазі засідання ТКГ, яке відбудеться 18 грудня.

Нагадаємо, раніше російська сторона також заявила, що Тристороння контактна група обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на зустрічі 18 грудня. Водночас представники РФ не уточнили, про які ділянки йде мова.

Як повідомляло РБК-Україна, на саміті в Парижі "нормандська четвірка" погодила розведення сил ще на трьох ділянках. Джерела РБК-Україна повідомляли, що російська сторона на переговорах наполягала на розведенні сил по всій лінії зіткнення, однак на сьогодні узгоджені лише три ділянки.